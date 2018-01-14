Polise yakalanmamak için 'Conoca' konuşmuşlar

Adana'da suç işleyen çetenin polise yakalanmamak için "Conoca" konuştuğu ortaya çıktı.

Adana'da uyuşturucu, fuhuş, gasp, hırsızlık ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla yakalanan Cono aşireti mensuplarının teknik takipte polise yakalanmamak için suç dili 24 kelimelik kendi dillerini oluşturdukları "conoca"yı konuştukları belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, son dönemlerde "aşk vaadiyle dolandırıcılık, gasp, yağma, fuhuş ve hırsızlık" olaylarının artaması nedeniyle "Cono" aşiretine mensup grupları teknik ve fiziki olarak takibe aldı.

Yapılan 3 aylık takip sonucunda polis 12 Ocak'ta "Cono Aşireti" olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle baskın düzenledi.

'6 YILDIR OPERASYON YAPILMIYORDU'

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın 4 ay önce göreve başladıktan sonra en çok dikkatini çeken konu "Aşk vaadiyle dolandırıcılık" konusu oldu. Yıldız, vatandaşların bu yolla dolandırılmasının önüne geçmek için "Cono" aşiretiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Cono aşireti mensup gruplara yönelik olarak en son 6 yıl önce kapsamlı olarak uyuşturucu operasyonu yapılan Adana'da kapsamlı bir operasyon başlattı.

Polis şafak vakti önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyonla operasyon yaparken, havadan 1 helikopter ve 2 drone destek verdi.

Ekipler, "aşk vaadiyle dolandırıcılıktan" elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

POLİS 'CONOCA' ÖĞRENDİ

Çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, aşiret üyelerinin polise yakalanmamak için "Conoca" olarak belirtilen bir dil geliştirip onu kullandıkları ortaya çıktı.

Polis bu dili çözmek için bir süre uğraştı. Daha sonra teknik takip yapan polisler "Conoca" öğrendi.

'POLİS DUYSA NE YAPAR?'

Zanlıların polisin kendilerini dinlediğin haberi olmadığı için telefonda yaptıkları dolandırıcılık olayını birbirlerine anlattıkları ortaya çıktı.

Yapılan dinlemenin birinde bir dolandırıcının telefonda "O iş tamam, parayı aldık, acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar" diye konuştukları ortaya çıktı.