Polis saldırdı, HDP'li vekiller hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması gündemi ile olağanüstü toplanan HDP MYK’sı, “kesintisiz eylem” kararı aldı. Diyarbakır'da kayyum kararını protesto edenlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında polis tarafından darp edilen HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran hastaneye kaldırıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan çözüm için seslendi, bu sese yanıt vermek yerine şiddet reva görenler hâla Pençe, Kıran harekâtı peşinde. Barış istiyoruz. Yerel yönetimlerde yerel demokrasi istiyoruz. Bunu hazmedemeyenler belediyelerimizi işgal etti" dedi.