Polis saldırdı, HDP'li vekiller hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır, Mardin ve Van’da belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına karşı HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılacağı açıklama öncesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve çevresi polislerce ablukaya alındı. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran polis müdahalesinde yaralandı.

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması gündemi ile olağanüstü toplanan HDP MYK’sı, “kesintisiz eylem” kararı aldı. Diyarbakır'da kayyum kararını protesto edenlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında polis tarafından darp edilen HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran hastaneye kaldırıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan çözüm için seslendi, bu sese yanıt vermek yerine şiddet reva görenler hâla Pençe, Kıran harekâtı peşinde. Barış istiyoruz. Yerel yönetimlerde yerel demokrasi istiyoruz. Bunu hazmedemeyenler belediyelerimizi işgal etti" dedi.