Polis otosunda tecavüz davasında tahliye!

İstanbul'un Fatih ilçesinde Özbekistan uyruklu kadına polis otosunda tecavüz eden 2'si tutuklu 5 polisin yargılandığı davada 1 kişi serbest bırakıldı.

Fatih’te denetim yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. adlı kadını yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracına aldıktan sonra tecavüz edip bin 400 TL’sini alan 2’si tutuklu 5 polisin yargılanmasına başlandı. Sanık polisler savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Şeref Ş. mağdurla para karşılığında cinsel ilişki yaşadığını öne sürdü. Diğer sanık polisler ise suçlamaları reddetti. Mahkeme, tutuklu sanıklardan İsmail K’nin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Şeref Ş. ve İsmail K. ile tutuksuz sanıklar Enes S., Yaşar S. ve Ahmet B. katıldı. Duruşmaya mağdur I.K. sınır dışı edildiği için katılamadı. Duruşmada, şikayetçi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Suçluyu kayırmakla suçlanan tutuksuz sanık Enes S. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek olayla ilgili kimsenin kendisine bilgi vermediğini söyledi. Diğer sanıklar da mağdura, erkek arkadaşının tecavüz ettiğini bildiklerini bu nedenle kadına şiddet bürosuna yönlendirdiklerini belirterek suçlamaları reddettiler.

İddianamede, tutuklu polis Şeref Ş. hakkında “Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “Cinsel saldırı” suçlarından toplam 46 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer tutuklu polis İsmail K. hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme” suçundan, tutuksuz üç sanığın ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Suçluyu kayırma” ve “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarından değişik hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.