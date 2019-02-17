Polis müdürü Emniyet binasında intihar etti

Kısa süre önce tayin olduğu belirtilen Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan yaralanan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu.

Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.