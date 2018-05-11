Polis 'kadına şiddet'ten tutuklandı

Adana'da eşinin başına silah dayayarak eziyet ettiği ve tehditlerde bulunduğu öne sürülen polis tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan E.K. (30), 8 Mayıs'ta polis memuru olan 10 yıllık eşi A.K. (30) hakkında, kendisini iki yıldır darbettiği, başına silah dayadığı, yüzüne kezzap dökmekle ve balkondan atmakla tehdit ettiği iddiasıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Savcısı, suç duyurusu üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru A.K. hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla tehdit ve eziyet etme" suçlamasıyla tutuklandı.