Polis aracının çarptığı çocuk öldü

Diyarbakır'da polis aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da, seyir halindeki sivil polis aracının çarptığı 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre şehir merkezinden Dicle Üniversitesi mevkiine doğru seyir halindeki sivil minibüs tipi polis aracı Seyrantepe Kavşağı’nda yola çıkan 4 yaşlarındaki bir çocuğa çarptı. Araç içinde bulunan polisler yaralı çocuğu alarak Dicle Üniversitesi acil servisine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.