Polatlı'da tatbikat sırasında bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığında gerçekleştirilen "tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu" bir askerin hayatını kaybettiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:
Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.