Polatlı'da tatbikat sırasında bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığında gerçekleştirilen 'tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu' bir askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığında gerçekleştirilen "tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu" bir askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi: