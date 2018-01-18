Pistten çıkan uçak, halen güvenli bölgeye çekilemedi

13 Ocak'ta iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının güvenli bölgeye çekilme işlemi halen tamamlanamadı.

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılmasının ardından kurtarma operasyonundaki son aşama olan güvenli bölgeye çekilme işlemi yaşanan "dolly" sorunu nedeniyle yavaş ilerliyor.

Uçağın bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılmasının ardından kurtarma operasyonundaki son aşama olan güvenli bölgeye çekilme işlemi başladı. Bu kapsamda uçağın kazadan ötürü zarar gören motorun bulunduğu sağ kanadına tekerlek görevi yapması ve dengeyi sağlaması için "Dolly" (küçük tekerlekli taşıma aracı) yerleştirilirken, kaza sırasında zarar gören ön ve sol arka lastikleri burada değiştirildi. Uçak 3 saatlik çalışmanın ardından saat 19.00 sıralarında çekici yardımı ile yürütülerek güvenli bölgeye çekilmeye başlandı. Uçak çok yavaş hareket ettirilerek belirlenen yere çekilirken, pist üzerinde ilerlediği sırada sorun çıktı.

Çıkan sorun nedeniyle uçağı güvenli yere çekme çalışmaları yavaşladı. Uçağın saat 04.00'a kadar belirlenen güvenli alana çekilmesi ve havalimanının uçak seferlerine açılması bekleniyor.

Öte yandan uçak içindeki özel eşyaların ve bagajların yarın sabah saatlerinden itibaren Pegasus firması görevlileri tarafından tek tek boşaltılacağı ve sahiplerine kargo veya elden ulaştırılacağı kaydedildi.