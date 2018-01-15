Pistten çıkan uçağın pilotu ilk kez konuştu

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Hava Yolları uçağının pistten çıkmasıyla ilgi savcılık soruşturması başlattı, pilotların ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkması ile ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçağın mürettebatının ifadelerini alındı.

Uçağı kullanan iki pilotun alınan ilk ifadesinde "Uçak normal iniş yaptı ama manevra yaparken birden sağ motor hızlandı ve uçak sol tarafa gitti” dediği öğrenildi.

Pilotların savcılık ifadesinde ise detaylar şöyle:

Ankara’dan havalanan uçak Trabzon havalimanına yaklaşma yaptı ve uçağı kullanan birinci pilot uçağı indirip yavaşlattı. Uçağı park etmek üzere ikinci pilot devreye girdikten sonra pist sonunda uçak manevra yapacakken sağ motor aniden hızlandı ve uçağı dönmeye çalıştığı yönün aksine denize doğru savurdu.

İfadesinde uçağın motorunun bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden hızlanarak deniz tarafından pistten çıktığını söyleyen pilot, “Uçak normal inişini yaptı. Pistin sonuna gelince sağa bir manevra vardı. Tam manevra yapılacağı sırada uçağın sağ motoru hızlanıp çalışmaya başladı. Uçak sağa gitmesi gerekirken bu motorun etkisiyle bir anda sola gitmeye başladı ve deniz yönünde aşağı düştü” dedi.

İfadeler doğrultusunda kaza kırımın sağ motordaki arızadan dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor. Uçağın pistten çıkarak denize 25 metre kala durmasının ardından sağ motor yerinden çıkarak denize düşmüştü.

