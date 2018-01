Pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Trabzon’da pistten çıkan uçağın yolcularının korku dolu anları yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara-Trabzon uçuşu sonrası Trabzon Havalimanı'na inerken pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing 737 uçağının içinde yolcuların yaşadığı panik yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yolcuların uçağın denize kısa bir mesafe kala duran uçaktan bir an evvel çıkabilmek için birbirleri ile yarıştı. Korku dolu anları ise bir yolcu cep telefonu kamerası ile an be an kaydetti.

Öte yandan, uçağın pistten çıkması sonrası havalimanı içinde yaşananlar ve yolcuların havalimanı içine alınması kameralara yansıdı.