Pınarhisar’da salgın şüphesi: 250 kişi hastaneye başvurdu

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde son 3 günde yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Belediye Başkanı Talay ilçede son günlerde artan ‘gastroenterit mikrobuna karşı önlem aldıklarını’ söyledi, suyun kaynatılarak kullanılması uyarısında bulundu.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde son 3 günde yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık” dedi.

İlçeye su sağlanan dört farklı noktadan numuneler alındığını ve ölçümlerde koliform oranının sıfır çıktığını belirten Talaysu, şebeke suyuna önlem olarak “süper klorlama” yapıldığını, klorlamanın etkisi geçene dek bu suyun içilmemesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Talay suyun kaynatılarak kullanılması gerektiğini belirtti.