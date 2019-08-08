Pentagon: Amacımız Türkiye ile ortak operasyon merkezi kurmak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan 'Güvenli Bölge'ye ilişkin, 'ABD, Türkiye ile müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde acil bir şekilde bazı adımları atmaya hazırdır' diye konuştu.

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, Rûdaw muhabirinin “Güvenli Bölge”ye ilişkin sorusuna “Bu hafta Ankara’da Suriye’nin kuzey doğusunda kurulacak güvenlik mekanizması ile ilgili yürütülen ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin haklı endişelerini kapsayan askeri müzakerelerde ilerleme sağlandı” yanıtını verdi. Sean Robertson, “Amacımız, devamlı bir şekilde planlamanın yapılarak uygulanması için Türkiye’de ABD-Türkiye ortak operasyon merkezi kurmak. Savunma Bakanlığının amacı Suriye’de IŞİD’in tamamıyla ortadan kaldırılmasıdır” dedi. 'ABD ACİL ADIMLARI ATMAYA HAZIRDIR' Güvenlik mekanizmasının işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Robertson, “Mekanizma birkaç aşamada uygulanacak. ABD, Türkiye ile müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde acil bir şekilde bazı adımları atmaya hazırdır” diye konuştu. Türkiye ile ABD arasında “Güvenli Bölge”ye ilişkin Ankara’da 5-7 Ağustos tarihlerinde müzakereler gerçekleştirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı dün ABD askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde “Güvenli Bölgenin” tesisi için “Müşterek Harekat Merkezi” kurulması konusunda görüş birliğine varıldığını açıklamıştı.

