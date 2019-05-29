Pedofiliyi öven kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı

Çocuk istismarının pornografik bir dille anlatıldığı ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ve yayıncısı Alaattin Topçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuk istismarının pornografik bir dille anlatımına yer veren ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şevki dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.



DHA’nın haberine göre bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olan ve gözaltına alınan kitabın yayıncısı Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Pedofiliyi öven ifadelerin yer aldığı kitap kamuoyunda tepkiye neden olmuş, çok sayıda kurum tarafından kitabın yazarı ve yayıncısı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ: ÇOCUĞUN YARARI EN ÜST YARAR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından da bugün kitapla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların yararının korunması gereken en üst yarar olduğunu, toplumu ve tüm insanlığı ilgilendirdiğini söyledi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığının altını çizen Tekin, "Bu tür olaylar karşısında, son derece duyarlı davranmak ve görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Çocukları koruyacak tedbirlerin alınması ve her türlü çocuk istismarına yönelik özendirici, teşvik edici nitelikteki eylemlere karşı da ciddi mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği olarak bu kitap hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

TBB’nin şikayet dilekçesinde kitabın toplatılması ve şüpheliler hakkında "müstehcenlik", "çocuğun cinsel istismarı", "hayasızca hareketler" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılması talep edildi.

Öte yandan kitabın yayıncısı Alaattin Topçu adliyeye sevk edilirken görüntü alan basın mensuplarına "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun" diye tepki gösterdi.