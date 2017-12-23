Patronlar zenginleştikçe emekçiler yoksullaşıyor: Ülkede 6 kişiden 1'i 'yardıma muhtaç'

Sermaye sınıfı emekçilerin sırtından servetini çoğalttıkça yoksulluk artıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 6 kişiden 1'i "yardıma muhtaç" statüsünde.

Ülkede sermaye sınıfı servetine servet kattıkça milyonlarca emekçi açlık sınırının altına itiliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 12,8 milyon kişi yardıma muhtaç yaşıyor. Bu da ülke nüfusuna oranla 6 kişiden 1'inin yardıma muhtaç bırakıldığını gösteriyor. Bunlar arasında en çok emekli ve yaşlılar yer alıyor. İşsizlere yapılan yardımın yüzde 1 bile olmadığı istatistiklerde yer aldı.

Emekli, yaşlı, dul, yetim ve engelli, malül maaşını 2015 yılında 12 milyon 536 bin kişi alırken, bu sayı 2016 yılında 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi.

Sosyal koruma yardımlarında en çok harcama, 162 milyar 140 milyon TL ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar oldu. İkinci sırada 91 milyar 318 milyon TL ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları, üçüncü ise dul ve yetim harcamaları. İşsizlere yapılan yardım ise 11 milyar 976 milyon TL.

İşsizlik oranının yüzde 10'u geçtiği bu dönemlerde işsizlere yapılan sosyal koruma yardımları yüzde 0,3'te kaldı. Sosyal koruma kapsamında maaş alan erkek sayısı 2016'da 7 milyon 494 bin, kadın sayısı ise 5 milyon 941 bin oldu.