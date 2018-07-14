Patronlar kulübünden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

AKP tarafından belirli gün ve haftalar arasında konulan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle patronlar kulübü TÜSİAD da bir mesaj yayınladı.

AKP tarafından belirli gün ve haftalar arasında konulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle patronlar kulübü TÜSİAD da bir mesaj yayınladı.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik imzasıyla yayınlanan mesaj şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti iki yıl önce 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. Halkımız, Cumhurbaşkanımız, Parlamentomuz, Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun tüm kesimleri 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize sahip çıktı. Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Bu hain girişimin hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, 'demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir.' Toplum olarak demokrasi için verdiğimiz mücadele önümüzdeki döneme de ışık tutmalıdır. Türkiye özgürlükler, güvenlik, adalet ve refah ülkesi olarak ancak toplumsal uzlaşma ve çoğulculuk içinde 15 Temmuz’un yarattığı sarsıntıyı geride bırakabilir. TÜSİAD olarak bu süreçte evrensel demokratik ilkelerin ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olmaya ve bu yönde emek vermeye devam edeceğiz.”