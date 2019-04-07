Patron çalışanını döverek öldürdü

İzmir Alsancak’ta bar işletmecisi yanında çalışan 29 yaşındaki genci sokak ortasında feci şekilde dövdü. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz genç, hastane yolunda hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak İlçesi Alsancak semtinde 29 yaşındaki Mustafa Demir, yanında çalıştığı bar sahibi Hasan Yücel (35) tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. Korkunç cinayet barın önünde işlenirken, katil zanlısı olay yerinden koşarak uzaklaştı. Mustafa Demir'in ölümü, kayıtlara İzmir'de 2019'un 20. cinayeti olarak geçti. Olay Bornova Sokağı Vesile Bar önünde önceki gece 02.00 sıralarında yaşandı.

ACI HABERLE YIKILDILAR

Mustafa Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na otopsi yapılmak üzere kaldırılırken, Demir'in kardeşleri ve ailesinin acı haberle yıkıldığı ve onların da firar eden zanlı Hasan Yücel'in yakalanması için polise yardımcı oldukları öğrenildi.