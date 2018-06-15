Patileri kesilen köpek kurtarılamadı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 patisi kesilmiş halde bulunan köpek İstanbul’da tedaviye götürüldüğü veterinerde öldü.

Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi mevkiinde 4 patisi kesilmiş halde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpek, İstanbul’da alınmıştı. Yaralı köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Köpeğe işkence yapanlar ise hâla bulunamadı.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Hiç olmadığımız kadar üzgün,hiç olmadığımız kadar şoktayız.

Dostumuz ameliyata gireli 1 saat olmuştu ve malesef ki minik vücudu ameliyatı kaldıramadı.

Yaşama gözlerini yumdu gibi bir cümle kurmayacağız.Bu miniğin ölümden suçlu olan ona bunları yaşatan insandan başka biri değil!

Sapanca’da bu işkenceyi yapanı bulmak için de elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.

Günlerdir ufaklığın ve bizim yanımızda olan,ziyaretine gelen,maddi manevi destek olan,arayan mesaj atan herkese teşekkür ederiz.

Gerçekten çok üzgünüz.