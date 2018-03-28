Pasaport ve ehliyette krize az kaldı: 2 Nisan son gün

Pasaport ve ehliyet verme işlemleri tamamen nüfus müdürlüklerine devredilecekken, geçişin olacağı 2 Nisan'da kriz yaşanacağı belirtiliyor.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Türkiye genelinde 9 bin 700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacağını, ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından bir önlem alınıp alınmadığı bilinmezken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır" açıklamasında bulundu.