Paşalimanı Beltur tesislerinde dev çadır tente devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Üsküdar sahilindeki İBB'ne ait Paşalimanı Beltur tesislerinde dev çadır tente yurttaşların üzerine devrildi. Vatandaşlardan gelen uyarılara rağmen tentelerin 'manzarayı bozuyor' gerekçesiyle sabitlenmediği iddia edildi.

Üsküdar Paşalimanı sahilinde, Boğaz kıyısında bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait tesiste, çay içmek için bulunan yurttaşların üzerine rüzgar sonucu çadır tente devrildi. Olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Omurgası kırılarak ağır yaralanan Zeliha Bekmezci, Kadıköy'de bulunan eski GATA hastanesinde acil ameliyata alındı.

Çevredekiler olayın ihmal sebebiyle gerçekleştiğini, tesiste çalışanların ve bazı yurttaşların tentelerin sabitlenmek üzere bağlanmasını talep ettiğini fakat İBB'nin "Manzarayı bozuyor" gerekçesiyle talebi reddettiğini iddia etti.