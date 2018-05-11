Paralı mezuniyet törenini reddeden veli yaşadıklarını soL'a anlattı

İstanbul Fatih'te bir ilkokulda çocukların mezuniyet töreni için istenen 200 TL'yi vermeyi reddeden ve okul önünde yakınlarıyla çocuklarına mütevazı bir kutlama gerçekleştirdiği için okul müdürünün çağırdığı polisler tarafından gözaltına alınan anne Elif Kaya, yaşadıklarını soL'a anlattı.

İstanbul Fatih'teki Emin Ali Yaşin İlkokulu'nda çocuklarının mezuniyetini, okul yönetiminin dayattığı 200 lirayı vermeyi reddederek, yakınlarıyla birlikte okulun önünde kutlayan Elif Kaya ve Ayhan Kaya çifti, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Okul müdürü Taki Akbulut'un çağırdığı polisler, Kaya çiftini polis merkezine götürerek ifadelerini almıştı.

200 TL DAYATMASINI REDDEDEN ELİF KAYA YAŞANANLARI SOL'A ANLATTI

Önceki gün haberleştirdiğimiz bu olayın ardından, veli Elif Kaya yaşadıklarını soL Haber'e anlattı.

Meselenin yalnızca 200 TL olmadığını, ilkesel olarak okulun tiyatro salonunda herkesin ücretsiz olarak katılabileceği bir tören düzenlenebilecekken bunun tercih edilmemesinin çok saçma olduğunu vurgulayan Elif Kaya şunları söyledi:

"Okulda dört adet dördüncü sınıf var, hepsi mezun bu yıl mezun oluyorlar. Dört sınıfın velilerinden 200'er TL istendi. Bazı ailelerin iki çocukları var, 400 TL eder. Bu sadece çocuk ve anne fiyatı. Törene baba gelmek isterse artı 75 TL, anneanne, babaanne, dede gelmek isterse her biri için artı 75 TL daha. Ben buna itiraz ettim. Tamam elbette zorunlu değil ama psikolojik baskı yaratıldı. Sınıfta bazı çocuklar törene katılırken diğerlerinin katılmaması da öğrenciler açısından rahatsız edici bir durum. Okulun tiyatro salonunda mütevazı, ücretsiz, herkesin katılabileceği bir töreni yapmadılar."

Bu dayatmayı protesto için okulun önünde pasta kesip yakınlarıyla birlikte çocuğuna mezuniyet töreni düzenlediğini anlatan Elif Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaptığımız suç değil. Okulun önünde, kimseyi rahatsız etmeden yakınlarımızla birlikte çocuğumuza mezuniyet töreni düzenledik. Gözaltına alınmamız, ifademizin alınması çok tuhaf. Okul müdürü, bu dayatmaya karşı çıktığımız için bizden şikayetçi olmuş. Aynı şekilde biz de kendisinden şikayetçi olduk. Şimdi hukuki süreç başlamış oldu. Son sözü de hukuk söyleyecek."