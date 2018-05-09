Paralı mezuniyet kutlamasını reddeden veli çift gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te bir ilkokulda çocukların mezuniyet töreni için 200 TL istendi. Bu parayı vermeyi reddeden Elif-Ayhan Kaya çifti, çocuklarının mezuniyetini okulun önünde kutladı. Okul müdürünün çağırdığı polisler, çifti gözaltına aldı.

İstanbul Fatih'teki Emin Ali Yaşin İlkokulu'nda çocuklarının mezuniyetini, okul yönetiminin dayattığı 200 lirayı vermeyi reddederek, kendisini destekleyenlerle birlikte okulun önünde kutlayan Elif Kaya ve Ayhan Kaya polis tarafından gözaltına alındı.

Elif Kaya, çocuğuna sokakta yaptığı mezuniyet kutlaması sırasında, okul yönetimi tarafından mezuniyet için para istendiğini hatırlatarak, bu paranın yüksek olduğunu, kendilerinin de okul önünde kutlama yaptıklarını belirtti. Okul yönetimi tarafından istenen paranın yüksek olduğunu ve bu ödemenin kendilerine dayatıldığını söyleyen veliler, okul yönetiminin baskısıyla karşı karşıya kaldıklarından yakındılar. Veliler, bu tartışma nedeniyle okul müdürü Taki Akbulut'un kadın velilerin üstüne yürüdüğünü, tehditlerde bulunduğunu ifade ettiler.

Destekçilere pasta ve kek dağıtıldıktan sonra okulun içine giren Elif Kaya ve Ayhan Kaya, okul müdürünün çağırdığı polisler tarafından göz altına alınarak Şehremini Karakolu’na götürüldüler.