CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İçişleri Bakını Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde, "Paralel ordu mu kuruyorsunuz?" diye sordu.

Türkiye’de bireysel silahlanmanın hızla arttığına dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İçişleri Bakını Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde halkın silahlandırılmaya teşvik edildiğini söyledi. Çam, “İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı eliyle paralel bir kolluk kuvveti ve paralel bir ordu kurulması yasal mıdır?” diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ekim 2016’da AKP İstişare Toplantısı konuşmasında, "…Her parti yetkilisine silah ruhsatı vereceğiz. Güvenlik görevlisi, koruma da vereceğiz. Hatta korumayı koruculardan da verebiliriz. Uzun menzilli silahlarla korunmalarını sağlayacağız…" sözlerini hatırlatan CHP’li Çam, “İçişleri Bakanın talimatı ile bugüne kadar kaç adet silah ve mühimmat dağıtılmıştır? Dağıtılmış silah ve mühimmatın illerinin dökümü nedir? Hangi AKP üye ve yöneticilerine bu silahlar teslim edilmiştir?” diye sordu.

Çam, benzer bir teşvik açıklamasının da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un Cumhurbaşkanı başdanışmanı olduğu dönemde ifade ettiğini hatırlattı. Malkoç’un "…Milletimizin ruhsatlı silah almasının önü açılacak. Darbeye teşebbüs edenlere karşı milletin meşru müdafaa hakkını korumak için silah ruhsatı vermenin önünün açılması lazım. Rahatlatılması lazım…" ifadelerini kullandığını belirten Musa Çam, soru önergesinde “Türkiye’de bireysel silahlanmayı teşvik eden AKP ve Cumhurbaşkanlığı uygulamaları Türkiye’de bireysel ve örgütlü suç oranlarında artışa yol açmakta mıdır?” sorusuna cevap istedi.

SADAT’ın kurucusu ve halen Cumhurbaşkanı başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin de halkın silahlanmasının önünün açılması yönünde ifadeleri olduğunu aktaran Çam, “Başdanışman Tanrıverdi, hedefi cihatçı çeteleri eğitip mühimmat ve silahla donatmak olarak açıklanan SADAT’la ilişkisini reddetmemektedir. Son olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından; Osmanlı armalı, Halk Özel Harekâtı (HÖH) yazılı bazı araçlarla gündeme gelmiş olan HÖH’ün İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı bir dernek olduğu ve 22 ilde aktif çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkmıştır. Yine bu örgütün liderinin Cumhurbaşkanına bağlılığını belirten ve cihad çağrıları yapan konuşması da kamuoyuna yansımıştır” dedi.

CHP’li Çam, Halk Özel Harekâtı derneğiyle ilgili önergesinde şu ayrıntılı sorulara yanıt istedi: