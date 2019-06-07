Öztrak: Haiti, Angola'da bile enflasyon bizim altımızda

CHP Sözcüsü Faik Öztrak canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cari açıkla övünen damadın iktisada giriş dersini tekrar alması gerektiğini söyleyen Öztrak,"Yıllık 18.7 enflasyon oranı serideki en yüksek mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda" dedi.

soL - Haber Merkezi