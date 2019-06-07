Öztrak: Haiti, Angola'da bile enflasyon bizim altımızda

CHP Sözcüsü Faik Öztrak canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cari açıkla övünen damadın iktisada giriş dersini tekrar alması gerektiğini söyleyen Öztrak,"Yıllık 18.7 enflasyon oranı serideki en yüksek mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Öztrak, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın çıkacağı canlı yayına ilişkin "Mahir Ünal ve Engin Altay bu işi yürütüyor. Kendileri gerekli açıklamayı yapacaktır." dedi. Öztrak, "Yıllık 18.7 enflasyon oranı serideki en yüksek mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda" diyerek damada yüklendi.
Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:
'YSK KENDİ GEREKÇESİNİ 10 GÜN SONRA ÇÜRÜTTÜ'
- YSK'nin açıkladığı gerekçe sadece 10 gün yaşayabildi. Kendi gerekçesini kendi çürüttü. Bayramın son günü gece yarısından sonra YSK başkanı 13 ilçe seçim müdürünü geçici olarak görevden uzaklaştırdık açıklaması yaptı. Gerekçesi ise bu müdürlerin memur olmayan başkansız sandıkların yoğunlaştıkları yerde görev yapmalarıymış.
- Fatura neden bir tek müdürlere çıkıyor? Herkes imzalamamış mıydı? Bir şeyler olmuş izlenimi vermeye çalışıyorlar. Seçim iptal etmeye bu gerekçeler yetmez.
'PAHALILIK ALDI BAŞINI GİTTİ, ENFLASYON ÇOK YÜKSEK'
- Nisan ayında açılan şirket %21 düşmüş. Pahalılık başını aldı gidiyor. Yıllık tüketici, üretici fiyatları rekorlar kırmaya devam ediyor. Yıllık 18,7 enflasyon oranı serideki en yüksek Mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda.
'SARAY VE ONUN SOSYETE DAMATI OLDUĞU SÜRECE DIŞ DÜŞMANA İHTİYAÇ YOK'
- Dışarısı rahip diyor iki günde gönderiyorsunuz. NASA çalışanı arkadaşımız diyor ev hapsine çıkarıyorsunuz. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Saray ve onun sosyete damadı olduğu sürece bizim dış düşmana ihtiyacımız yok.
'CARİ FAZLA İLE ÖVÜNEN DAMAT EKONOMİYE GİRİŞ DERSİNİ TEKRAR OKUSUN'
- Küçülen bir ekonomide cari işlem fazlası vereceğim diye övünmek ekmek bulamayan ailenin aç kalmasını unutup bütçem artık fazla veriyor diye sevinmesi. Cari fazla ile övünen damada tavsiyem ekonomiye giriş dersini bir daha okumasıdır.
'YURTTAŞLAR İŞSİZLİK YÜZÜNDEN İNTİHAR EDİYOR, YANDAŞLAR GENÇ YAŞTA KURUL ÜYESİ'
- Milletin evlatları borç bulamadığı için intihar ederken yandaşlar ballı yönetim kurulu üyeliklerine getiriliyor. Milletin evlatları iş bulmak için kapı kapı dolaşırken Saray sosyetesindekiler genç yaşta 40 ayrı yerde yönetim kurulu üyesi olabiliyor. Örnek mi? THY'nin 34 yaşındaki basın müşaviri.
'YILDIRIM'IN DERSİM AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ MUHATABI BAHÇELİ'
- (Binali Yıldırım'ın 'Kürdistan', PKK, 'Dersim' açıklamalarıyla ilgili soru) Bu sorunun muhatabı Sayın Bahçeli'dir. Ben de ne cevap vereceğini büyük bir merakla bekliyorum.
- (VIP kapı polemiği) İmamoğlu'nun giriş çıkışlarında çok büyük kalabalık oluyor. Normal kapılarda aksama olmaması için VIP'ten girip çıkıyor.
- (Ortak canlı yayın) Mahir Ünal ve Engin Altay bu işi yürütüyor. Kendileri gerekli açıklamayı yapacaktır.