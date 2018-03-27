Özge Kandemir'in ölümüne neden olan şoföre 15 yıl hapis istemi

Kadıköy'de Özge Kandemir'e çarparak ölümüne neden olan kamyon şoförüne 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Kadıköy'de bir sokakta viraj alırken Özge Kandemir'e çarparak ölümüne, arkadaşı Büşra Özsayın'ın da yaralanmasına neden olan kamyon şoförü Aydın Y.'ye istenen hapis cezası belli oldu. Savcı kamyon şoförü tutuksuz sanık Aydın Y.'nin, "Taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Aydın Y. katıldı. Tarafların avukatları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Daha önce 3 bilirkişi raporunun geldiği dava dosyasına, bu raporlardaki çelişkinin giderilmesi için mahkeme tarafından bir önceki celse talep edilen ek bilirkişi raporu, dava dosyasına konuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ek rapora göre kazanın oluşumunda sürücü Aydın Y. birinci derecede, maktul Özge Kandemir ve müşteki Büşra Özsayın ikinci dereceden etkili olduğu belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, şoför Aydın Y.'nin gerekli özen ve göstermeyerek kazanın oluşumuna sebebiyet verdiğini belirterek, "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına" neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y. ise olayda kusurunun bulunmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak için süre istedi.

Mahkeme, Aydın Y.'e esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.