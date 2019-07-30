Özel Okullar zam yaptı: Eğitim arslanın ağzında

İstanbul’daki özel okulların 2019-2020 öğretim yılı eğitim ücretleri 10 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor.

İstanbul’daki özel okulların 2019-2020 öğretim yılı eğitim ücretleri 10 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor. Özel okullar mayıs ayında açıklaması gereken ücretleri daha yeni açıkladı. Okullar genel olarak yüzde 15 ile 16 arası zam yaptı. Yüzde 30 zam yapma hakkını kullanan üç beş okul da var.

Yabancı okulların kontenjanlarının yüzde 99'u dolu. Türk özel okullarının bazıları tamamen dolu, bazılarında yüzde 4* boş kontenjan var. Kayıtlar kapandı.

Bazı özel okulların 2019-2020 öğretim yılı ücretleri şöyle:

Amerikan Robert Lisesi: 100 bin TL, St. Joseph Fransız Lisesi: 68 bin TL

Üsküdar Amerikan Lisesi: 90 bin 380 TL, Enka Okulları: 83 bin 415 TL (yemek ve KDV dahil), Mef Okulları: 51 bin 780 TL (KDV hariç), İstek Okulları: 43 bin 900 TL ile 53 bin TL arasında değişiyor. (KDV hariç), Terakki Vakfı Okulları: 58 bin 428 TL ile 64 bin 152 TL, Alman Lisesi: 64 bin TL, Avusturya Lisesi: 54 bin 500 TL