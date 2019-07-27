Özel Okul Öğretmenleri haklarında çıkan haberlere yanıt verdi: Eğitim-Öğretim patron ve temsilcilerinin tahakkümünden kurtarılmalıdır

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı, hakları için mücadele eden öğretmenleri hedef alan haber üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada öğretmenlerin mücadelesinin aldatmacaymış gibi gösterilmesinin kabul edilemez olduğu söylendi ve patronların dayatmalar konusunda nasıl ortak hareket ettiği anlatıldı.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı, 26 Temmuz 2019 günü Sözcü'den Can Mumay'ın hazırladığı ve hakları için mücadele eden öğretmenleri hedef alan haber üzerine bir açıklama yaptı.

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Velat Kaya ve kimi özel okul yöneticileri ile yapılan görüşmelerin yer aldığı haberin, hakları için mücadele eden öğretmenleri hedefine aldığı, özel okullarda yaşananların ve öğretmenlerin hak kayıplarının bir aldatmacaymış hatta mücadelenin gerçekliğinden şüphe duyulabilir olaylar gibi yansıtılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Dayanışma Ağı, özel okul çalışanı öğretmenlerini yaşadıklarına karşı sessiz kalmamaya, bunları Patronların Ensesindeyiz Ağı ile paylaşmaya ve bu dayanışmayı büyütmeye çağırdı.

Açıklama şöyle:

EĞİTİM-ÖĞRETİM, PATRON VE TEMSİLCİLERİNİN TAHAKKÜMÜNDEN KURTARILMALIDIR

''Özel okul öğretmenlerinin durumları gün geçtikçe kötüleşirken, ücretlerinin ödenmemesi dahil olmak üzere çalışma koşullarına kadar herşey daha çekilmez hale gelirken karşılaştığımız haberler ve gördüklerimiz bizlere olayın başka boyutları olduğunu da göstermektedir.

Birçok özel okul ve kolejde farklı derecelerde ve farklı şekillerde gerçekleşen öğretmenlerin hak kayıpları olsa da patron ve temsilcileri hiç olmadığı kadar açık bir şekilde ortaklaşmaktadır. Öğretmenler neredeyse maaşsız çalışmaya zorlanmakta ve buna alıştırılmakta, çalışma koşulları gün geçtikçe ağırlaştırılmakta, düzensizlik bir kural haline getirilmekte ve eğitim emekçilerinin tüm kazanılmış hakları gasp edilmektedir.

Ay başında yüzde 30 oranında yatırılan ve kalanı henüz ödenmeyen maaşlar, 4-5 aya varan maaş gecikmeleri, maaşlarını alamadıkları ve mücadele ettikleri için velilere ve kamuoyuna suçlu gibi gösterilmeye çalışılan öğretmenler, hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden atılan öğretmenler, yaz aylarında zorla çalıştırılan ve üstüne üstlük kendisine ‘solculuk’ yakıştıran patronlar ve benzerleri tarafından tehdit edilen ya da yöneticisi tarafından hakarete ve ayrımcılığa uğrayan öğretmenler…

Tüm bu sayılanlar ve burada sayılamayanlar ülkemizin çeşitli özel okullarında yaşanan gerçeklerdir ve öğretmenlerin mağdur bırakıldıkları durumları anlatmaktadır.

Hâl böyleyken, bugün bir gazetede yayımlanan ve Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Velat Kaya ve kimi özel okul yöneticileri ile yapılan görüşmelerin yer aldığı haber, hakları için mücadele eden öğretmenleri hedefine almakta, özel okullarda yaşananların ve öğretmenlerin hak kayıplarının bir aldatmacaymış hatta mücadelenin gerçekliğinden şüphe duyulabilir olaylar gibi okunmasına yol açmaktadır.

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal’ın “İsmi bilinen eğitim kurumlarında öğretmen maaşları aksamaz. Patron parayı gerekirse cebinden öder”, ifadesi ne kadar gerçek dışı ise özel bir okulda yönetici pozisyonunda görev yapan kişinin “öğretmenler abartıyor” sözü de bir o kadar yalan ve patron yanlısıdır. Öğretmenlerin yaşadığı tüm mağduriyetler, ismi bilinsin ya da bilinmesin, kurumun nerede olduğundan bağımsız olmak üzere bir patron marifetidir! Burada önemli olan patronun kârıdır, öğretmenlerin alamadıkları maaşlarla yazın nasıl geçindiği, kirasını, mutfak masraflarını nasıl karşıladığı ya da geleceklerine dair yaşadıkları kaygılar onların gündemlerinde yer almamaktadır.

Bilinmelidir ki, öğretmenler ne dernek başkanının söylediği gibi patronlardan ‘harçlık’ istemektedir, ne de bu tarz yöneticiler gibi satın alınmaktadır!

Öğretmenler kendi emek mücadelelerini başlatmış ve bu mücadelenin gereğini yapmaktadır.

Bir dernek patronunun ve patronluk hayal eden bir yöneticinin söylemleri bir noktadan sonra önemsizdir. Ancak orada kamu öğretmenlerini temsil etme rolünü üstlenmiş bir öğretmen sendikasının genel sekreterinin “duyumlar alıyoruz” demesi, biz özel okul öğretmenlerini hayrete düşürmektedir. Yine genel sekreterin bahsettiği üzere, özel okullardaki sendikalaşmanın sınırlı oluşu ve bu yüzden konu hakkında bilgi alamadıkları iddiası ise gerçeklerin görülmesinin önünde yer alan bir perde değildir. Gerçekler, öğretmenlerin mağduriyetidir ve bu gerçeğin görülmesi zor değildir. Önemli olan, öncelikle özel okul öğretmenlerinin yaşadıklarının ve buna karşı geliştirmeye çalıştıkları tepkinin önemsenmesi ve buna dair geliştirilecek bir dayanışmanın hedeflenmesidir.

Özel okul öğretmenlerinin yaşadıkları ve mücadeleleri, iddia ya da duyumların çok ötesindeki gerçeklerdir.

Biz özel okul öğretmenleri olarak emeğimize sahip çıkıyor ve örgütleniyoruz. Diğer özel okul çalışanı öğretmenlerimizi yaşadıklarına karşı sessiz kalmamaya, bunları Patronların Ensesindeyiz Ağı ile paylaşmaya ve bu dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Öğretmenlerin kurtuluşu, kendi örgütlenme deneyimlerini yaratmakta ve itilmiş oldukları suskunluklarını aşmakla mümkündür!''

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı