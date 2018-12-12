ÖZEL I Antik kentin üzerine inşa edilen AVM için çifte standart

Bursa'nın Mudanya ilçesinde antik Myrleia kenti üzerine inşa edilen Özdilek AVM'ye karşı belediyenin 'acele kamulaştırma' talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'mahkeme sürüyor' gerekçesiyle reddedildi. Oysa aynı AVM, mahkeme sürerken imar affından yararlanabilmişti.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık antik Myrleia kentinin kalıntıları üzerinde inşa edilen Özdilek AVM’ye karşı Mudanya Belediyesi "acele kamulaştırma" talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyenin bu talebini "mahkeme sürüyor" gerekçesiyle reddetti.

Bakanlığın yanıtında, “Konu ile ilgili olarak yargılama süreci devam ettiği anlaşıldığından, bu aşamada söz konusu taşınmaz ile ilgili acele kamulaştırma yapılamayacağı değerlendirilmektedir” denildi.

'SKANDAL KARAR, ÇİFTE STANDART'

Bakanlığın ret kararını eleştiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, soL'a yaptığı açıklamada, "Aynı bakanlık Özdilek AVM'nin imar affı başvurusunu kabul etti, şirket imar affından yararlandı. O zaman da mahkeme sürüyordu. Şimdi belediyenin acele kamulaştırma talebini yargılama süreci devam ediyor diyerek reddettiler. Ortada skandal bir karar var. Çifte standart söz konusu. Kamu vicdanını yaralayan bir çifte standart söz konusu" dedi.

Türkyılmaz, Mudanya'nın sahipsiz olmadığını ifade ederek, "Biz Mudanya Belediyesi olarak tüm itirazlarımızı, hukuki değerlendirmelerimizi yapacağız. Mudanya halkı, antik kent üzerine kurulan AVM’yi istemediğini protestolarla ortaya koydu. Mudanya’nın tarihsel zenginliği, sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda ne yazık ki yok ediliyor. Ne olursa olsun, sonuna kadar Myrleia antik kenti için yasaların getirdiği ölçüde hakkımızı arayacağız, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mudanya'nın liman bölgesindeki Myrleia antik kenti, 2010 yılında üçüncü derece SİT alanı ilan edilerek imara açılmıştı. İki yıl sonra AVM inşaatına başlandığında antik kente ait kalıntılar, duvarlar ve heykeller bulunmuştu. Mudanya halkı kampanya başlatarak antik kent üzerinde AVM kurulmasını protesto etmişti. Tüm çabalara rağmen, Özdilek AVM'nin patronları, imar affından yararlanmış AVM inşaatını tamamlamış ve AVM törenle açılmıştı.