Öz kızına cinsel istismardan hüküm giyen medya patronu yurtdışına kaçtı

MTV, Eurosport başta olmak üzere birçok tematik kanalın sahibi olan olan ve öz kızına yedi yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 22 yıl 9 ay hapse mahkum edilen medya patronu Fatih Oflaz'ın yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

MTV, Eurosport başta olmak üzere birçok tematik kanalın sahibi olan olan ve öz kızına yedi yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 22 yıl 9 ay hapse mahkum edilen medya patronu Fatih Oflaz'ın yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

İSPANYA’YA KAÇMIŞ

Sözcü’nün haberine göre mahkeme Oflaz için yurt dışına çıkış yasağı koyup adli kontrol uygulama kararı aldı. Ancak karar duruşması öncesi Oflaz’ın İspanya’ya gittiği yani kaçtığı anlaşıldı.

Fatih Oflaz’ın geçtiğimiz hafta yapılan karar duruşması öncesi, İspanyol asıllı eşi Monica ile birlikte İstanbul’dan Madrid’e uçtuğu ve yakınlarına da “Bazı sağlık sorunlarım var. Tedavi olmaya gidiyorum” dediği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Medya patronu Fatih Oflaz, öz kızına cinsel istismar suçundan iki yıl önce hakim karşısına çıkmış, mahkeme yargılama sonunda ortaya çıkan tanık ifadeleri, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği istismar raporuna göre, ruh sağlığının bozulduğuna ve sanık baba Fatih Oflaz’ın birden fazla kez çocuğunu istismar ettiğine karar vermişti. Mahkeme heyeti, Oflaz’ın kendi çocuğuna karşı kasıtlı işlediği suç nedeniyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermiş ve onun sabıkasız olmasını dikkate alarak da cezasının 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetmişti. Karar duruşmasında Oflaz için yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol uygulama kararı da alınmıştı.

KIZI YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Mağdur kız mahkemede yedi yıl boyunca yaşadıklarını anlatmış, “7,5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Hep kabusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim. Sonunda durumu anlatıp gerçeklerle yüzleşmeye karar verdim ve şikayetçi oldum. Ne bu şikayet ne de yargılamanın sonucu benim yaşadıklarımı değiştirecek. Benim hayatım mahvoldu. Hiç kimse ile hiçbir düzeyde sağlıklı bir ilişki kuramıyorum. Bu da beni beni dünyada ailesiz, yalnız bir insan haline getiriyor. Benim hayatımı aslında ailem çaldı. Bu hastalığa beni ömür boyu mahkum ettiler” demişti.