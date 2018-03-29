Oyuncular Sendikası'ndan 'Kadınlar sahneye çıkmasın' kararına ilişkin açıklama

Oyuncular Sendikası, dün yaşanan tiyatro skandalına ilişkin açıklama yaparak "Ortaçağ Karanlığına Dönmeyi Reddediyoruz!" dedi.

Oyuncular Sendikası, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Kadınlar sahneye çıkmasın" talimatı üzerine meclisteki gösteride yapılan düzenlemeye tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

"Ortaçağ Karanlığına Dönmeyi Reddediyoruz!" başlıklı açıklamada, "Bu çağdışı müdahalenin sebebinin, hangi gerekçe ile bu müdahalede bulunduğunun ve hangi yetkililer tarafından bu talimatın verildiğinin ivedilikle kamuoyuna açıklanması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada "1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren mecliste, 2018 yılında kadınların sahnede yer alması engelleniyor! Bu vahim duruma sebebiyet veren tüm yetkilileri istifaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncular Sendikası açıklamasının tam metni şöyle: