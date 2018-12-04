Oyuncu Yılmaz ve eşini darp eden sanık beraatını böyle istedi: Vergi rekortmeni bir işadamıyım

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ı darp ettiği görüntülenen Denizhan Vural mahkemede beraatını şu sözlerle istedi: 'Vergi rekortmeni olmuş, binden fazla insanı istihdam eden bir iş adamıyım. Söz konusu devletimiz, vatanımız, bayrağımızsa karşımdaki ünlü olsun, olmasın üzerimize düşeni yaparız.'

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili davaya bugün devam edildi. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, ‘Tehdit', ‘Basit Yaralama' ve ‘Hakaret' suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6 aya kadar hapis talep edilen tutuksuz sanıklar Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül katıldı.

Şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz ise duruşmaya gelmezken; avukatları Süleyman Canacankatan duruşmada hazır bulundu.

‘MİLLETE, DEVLETE KÜFÜR EDİYORDU''

Duruşmada savunmasını yapan sanık Denizhan Vural, müteahhitlik yaptığını ve 20 bin lira aylık geliri olduğunu belirterek şunları anlattı: "Olay tarihinde diğer sanıklarla birlikte otelin lobisinde toplantı halindeydik. O sırada Hakan Yılmaz otele giriş yaptı. Bizim oturduğumuz kısma yakın yerden geçerken millete, devlete küfür ederek geçmekteydi. Ben de kim bu diye şahsa baktığımda, şahısla göz göze geldik. Bunun üzerine Hakan Yılmaz, benim itiraz ettiğimi düşünerek 'Eğer itiraz ediyorsan, bu sözlerim sana da' tarzında söz sarf etti. Şahsın hem millete, vatana o şekilde küfür etmesi, hem de aynı küfrü bana yöneltmesi nedeniyle konuşmak için yanına gittim. Olaylar esnasında tartışmanın kavgaya dönmesinden dolayı şikayetçiye fiziki müdahalede bulunmak istedim ama araya girenlerin engellemesi nedeniyle herhangi bir fiziki müdahalem olmadı. Vergi rekortmeni olmuş, binden fazla insanı istihdam eden bir işadamıyım. Memleketime, vatanıma laf olunca tepkimi gösterdim. Yaralama kastım yoktur. Suçsuzum. Beraatımı isterim."

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Vural, Hakan Yılmaz'ın avukatının sorusu üzerine, oyuncuyu dikkatli bakınca medyadan hatırladığını, olaylar sırasında da alkollü olup kendisini duyacak durumda olmadığı için ayağıyla kendisini fark etmesi için hafifçe dokunduğunu belirtti. Mahkeme, olaya ilişkin bir görgü tanığının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.