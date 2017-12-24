Oyuncu Bülent Emrah Parlak'tan tepki: Çok babayiğitseniz hadi buyrun

İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan özel bir erkek orta öğretim öğrenci yurdunda kalan 7 erkek öğrenci, yurt hademesi Ö.F..’nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Oyuncu Bülent Emrah Parlak, bu olayın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi.

İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Süleymancılara ait özel bir erkek orta öğretim öğrenci yurdunda kalan 7 erkek öğrenci, yurt hademesi Ö.F..’nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonrası 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ö.F., gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, bu olayın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Bülent Emrah Parlak, “Parklarda bira içiyorlar öpüşüyorlar diye insanlara saldıranlar. Mini etek giyiyor diye kızlara dayılananlar. Küpe takıyor diye delikanlılara 3-5 kişi dalanlar. Eşcinselleri öldürenler. Yine bir tarikat yurdunda çocuklara tecavüz edilmiş. Çok babayiğitseniz hadi buyrun” mesajını paylaştı.