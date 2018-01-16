Oyuncaklı menü satan fast food restoranlarına inceleme

Bir vatandaş, çocuklar için oyuncak hediyeli menü satan fast food restoranlarının incelenmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, menülerin yanında çocuklara verilen çizgi film karakteri oyuncaklarının, çocukları fast food yemeye alıştırdığı gerekçesiyle restoranları incelemeye aldı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir vatandaş fast food restoranlardaki yiyeceklerin yanında çocuklara çizgi film karakterlerinin oyuncaklarının verilmesiyle ilgili kuruma başvuruda bulundu.

Çocukların küçük yaşta fast food olarak adlandırılan yemek kültürüne alışmasında özellikle zincir halinde faaliyet gösteren firmaların rolünün büyük olduğunu kaydeden başvurucu, çocuk menüleri yanında sevilen çizgi film kahramanlarının oyuncaklarının verilmesinin, yaşları sebebiyle bu oyuncaklara olan zafiyeti kullanılan çocuklara fast food yeme kültürünü aşıladığını belirtti.

Başvurucu, promosyonlarla çocukların hem küçük yaşta sağlıksız beslenmelerine neden olunduğunu hem de gelecekte bu yemek kültürüne alışmış bir birey olarak bu kültürün sadık müşterileri haline gelmelerine yol açıldığını ifade etti.

Promosyonların engellenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurduğunu ancak cevap alamadığını bildiren başvurucu, KDK'den oyuncak sebebiyle fast food ürünlerin tercih edilmesinin çocuklar açısından hak ihlali oluşturduğunun tespitine ilişkin karar verilmesini istedi.

Başvuru üzerine KDK, gerekli inceleme ve araştırmaya başladı.