Ovacık'da yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Dersim Ovacık'ta dün yaşanan patlama sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin cenazeleri gözyaşları içinde uğurlandı.

Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında dün Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayvan otlatırken, patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde, kız kardeşi Nupelda ise kaldırıldığı Elazığ'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Güloğlu kardeşlerin cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'ne getirildi.

Cenazeye, Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda yurttaş katıldı.

KÖY 94 YILINDA YAKILIP BOŞALTILMIŞTI

Patlamanın olduğu yer, Bilgeç köyü. Köy 1994'te yakıldı ve boşaltıldı. Son yıllarda başka köylerde yaşayan bir kaç aile yazın çadır kurup hayvanlarını otlatmak için köye gidiyordu.

Bu yıl iki aile gitmişti. Çadırın yakınında patlamamış bomba bulunuyor. Sonra bomba patlıyor.

Tunceli Valiliği, patlamaya PKK'nin bölgeye yerleştirdiği patlayıcının neden olduğunu açıklamıştı.

TUNCELİ BAROSU: MAYINLAR TEMİZLENSİN

Tunceli Barosu’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada bölgedeki mayınların temizlenmesi gerektiğini açıkladı.