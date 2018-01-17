Otomobil köpeğe çarpıp TIR ile çarpıştı: 2 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak karşı şeritteki TIR'la çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Ereğli-Konya karayolunun 20. kilometresinde, Konya yönüne seyir halinde olan 46 PE 101 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra Mehmet Ali M. idaresindeki 01 GL 870 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada çarpışmanın ardından şarampole yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü olduğu belirtilen Mehmet Akdemir (22) ile Doğukan Altun (22) olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.