Otomobil fiyatlarında değişiklik: 13 bin TL azaldı

Araçlara gelen son zamların ardından AKP, satışları artırmak için adım attı. Ancak araç fiyatları vergilerle birlikte iki katına çıkmaya devam edecek.

Avroda son 1 yıldaki yüzde 22,4’lük artış ile otomobillerin vergisiz fiyatı artınca 2016 Kasım ayında yapılan ÖTV düzenlemesi güncellenmek zorunda kaldı.

Dün Bakanlar Kurulu kararı ile otomobillerin Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) düzenleyen baz rakamlarda değişikliğe gidildi.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, vergi dilimi artan ve bir üst dilimden vergilenen birçok aracın satış fiyatı düştü.

30 Aralık’ta vergisiz fiyatı 46 bin lira olan araçlardan yüzde 50 ÖTV alınırken bu oran bugün yüzde 45’e inmiş olacak. Böylece bu aracı satın alanlar 2 bin 714 lira daha az vergi ödeyerek araç sahibi olacak.

Örneğin Fiat Egea Easy’de vergisiz 45 bin 423 lira olan fiyat 30 Aralık’ta vergi ile birlikte 80 bin 400 liraya çıkarken, düzenleme sonrası fiyat 77 bin 720 lira civarına inecek.

Motor silindir hacmi 1.600 ile 2 bin cc arasında ve vergisiz fiyatı 114 bin lira olan aracın vergisi bugünden itibaren 13 bin 452 lira azaldı.