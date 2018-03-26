Otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsü şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen özel ambulansa çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi öldü, ambulanstaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan Kayseri yönüne giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm’ün şerit ihlali yapmasıyla otomobil, karşı yönden gelen Malatya’ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm’ün (12) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.