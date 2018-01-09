Otobüsle seyahat artık çok daha tehlikeli!

Otobüsle seyahat ücretleri artmaya devam ederken, çocuklu ailelere sağlanan yüzde 50’lik indirim de düşürüldü. Otobüs şoförlerine eğitim şartı kaldırıldı, yaş sınırı 66'ya çıkarıldı.

Ulaştırma Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ni yayımladı.

Yeni düzenlemeyle çocuklu ailelere şehirlerarası otobüslerde sağlanan yüzde 50'lik indirim yüzde 30'a düşürüldü. Otobüs şoförlerinde eğitim şartı kalktı, yaş sınırı 63'ten 66'ya yükseltildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yeni düzenlemeyle 12 yaşından küçük çocuklar için indirim yüzde 30'a engelliler için de yüzde 40'a düşürüldü. Ayrıca engelli indirimine kota geldi. Buna göre 20 koltuğa kadar olan taşıtlarda 1, 20'den fazla koltuğa sahip araçlarda en fazla 2 engelli yurttaşa yüzde 40 indirim uygulanacak.

Yeni yönetmelikle yolcu otobüsü ya da yük kamyonu kullanacak şoförlerdeki üst yaş sınırı 63'ten 66 yaşa yükseltildi. 26 yaşından küçüklerin şoförlük yapmasına ilişkin yasakta ise değişiklik yapılmadı. Yapılan bir diğer kritik değişiklikle yolcu otobüsü kullanacak şoförlerde aranan lise mezunu olma ile yük kamyonlarının şoförlerinde aranan en az ilkokul mezunu olma şartları tamamen kaldırıldı. Buna göre artık ilkokul ya da ortaokul mezunu şoförler yolcu otobüsü kullanabilecekler.