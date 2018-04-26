Oteller zinciri patronu 'FETÖ' soruşturmasından tutuklandı

Delphin oteller zincirinin ortaklarından Alper ve Mine Cömertoğlu "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Antalya'da, "FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Delphin oteller zincirinin ortaklarından Alper Cömertoğlu ve eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında, Delphin oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, Ufuk Cömertoğlu, Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu, geçen hafta gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Alper ve eşi Mine Cömertoğlu tutuklandı, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Delphin oteller zincirinin Antalya Lara Kundu'da dört, Alanya'da ise bir beş yıldızlı otel olmak üzere toplam beş oteli bulunuyor.