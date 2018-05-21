ÖSYM son 19 yılın üniversite giriş sınavı sorularını yayınladı

1999 ve 2017 arasında yapılan ÖSS, YGS ve LYS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1999 yılından itibaren düzenlenen üniversite sınav sorularını internet sitesinde yayınladı.

Bu yıl üniversite sınavlarına girecek adaylar 1999-2009 yıllarında tek aşamalı olarak ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile 2010-2017 arasında iki aşamalı olarak yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) ait tüm sorulara ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir.

Öte yandan ÖSYM tarafından, diğer sınavların geçmiş yıllara ait sorularının da açıklanmasının planlandığı öğrenildi.

2 Ağustos 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 33’üncü maddesi ile 53’üncü fıkrası bendi gereğince ÖSYM, düzenlediği sınavların sorularını yayınlamayacağını duyurmuştu. ÖSYM tarafından belirlenecek sınavlara ait soruların yüzde 10’u kurumun internet sitesinde yer almıştı.

Geçmiş yıllardaki sorulara BURAYA tıklayarak girebilirsiniz.