Osmanlı yine zorda: Hangi okulda nasıl okuduğu ortaya çıktı...

'İkinci Abdülhamid’in 5'inci kuşaktan torunu' sıfatıyla AKP'nin düzenlediği etkinliklerde boy gösteren Nilhan Osmanoğlu, 'Devlet okulunda okumamızın imkanı bile yoktu. Oradaki hocaların psikolojik baskıları yüzünden özel okula gitmek zorunda kaldık' demişti. Osmanoğlu'nun gittiği okul ortaya çıktı.

Son aylarda AKP etkinliklerinde sık sık boy gösteren Nilhan Osmanoğlu, dün yaptığı açıklamayla bir kez daha gündem olmayı başardı.

"Bugünleri gördüğümüz için Allah’a şükür diyoruz" diyen Osmanoğlu, "Devlet okulunda okumamızın imkanı bile yoktu. Oradaki hocaların psikolojik baskıları yüzünden özel okula gitmek zorunda kaldık. Osmanlı ailesi ile bir ilişkiniz mi var dediklerinde hayır dediğim çok zaman oldu, deşifre olmamak için. Çünkü büyük sıkıntılar yaşatıyorlardı. Şimdi yavaş yavaş Allah’a hamd olsun bugünleri de gördük inşallah daha güzellerini de göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrası firari Cemaatçi Engin Sezen, sosyal medya üzerinden "Daha once yazdim mi bilmiyorum ama, bu kizcagiz benim ogrencimdi ve Ozel okulda (Fatih Koleji) bedava okudu:)" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, açıklama sonrası sessizliğe büründü...

Osmanoğlu'nun kendi adına açtığı sitede, sadece üniversite bilgisi yer alıyor: