Osmanlı yine zorda: Hangi okulda nasıl okuduğu ortaya çıktı...

Son aylarda AKP etkinliklerinde sık sık boy gösteren Nilhan Osmanoğlu, dün yaptığı açıklamayla bir kez daha gündem olmayı başardı.
"Bugünleri gördüğümüz için Allah’a şükür diyoruz" diyen Osmanoğlu, "Devlet okulunda okumamızın imkanı bile yoktu. Oradaki hocaların psikolojik baskıları yüzünden özel okula gitmek zorunda kaldık. Osmanlı ailesi ile bir ilişkiniz mi var dediklerinde hayır dediğim çok zaman oldu, deşifre olmamak için. Çünkü büyük sıkıntılar yaşatıyorlardı. Şimdi yavaş yavaş Allah’a hamd olsun bugünleri de gördük inşallah daha güzellerini de göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Osmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrası firari Cemaatçi Engin Sezen, sosyal medya üzerinden "Daha once yazdim mi bilmiyorum ama, bu kizcagiz benim ogrencimdi ve Ozel okulda (Fatih Koleji) bedava okudu:)" ifadelerini kullandı.
Osmanoğlu, açıklama sonrası sessizliğe büründü...
Osmanoğlu'nun kendi adına açtığı sitede, sadece üniversite bilgisi yer alıyor:
Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki Sultanlarından biri olan Nilhan OSMANOĞLU Cennet Mekân Sultan II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşak torunu aynı zamanda dünya genelinde yaşayan 13 Sultan’dan biridir. Uzun sürgün yılları sonrasında 1974 yılında Şam’dan İstanbul’a dönen Hanedan üyelerinden Orhan OSMANOĞLU’nun en büyük çocuğu olan Nilhan OSMANOĞLU, Hanedanın sürgününden sonra 1987 yılında vatan toprağı İstanbul’da doğan ilk Sultan’dır.
Nilhan Sultan Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezuniyetinin ardından çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışmış akabinde kendi markasını kurmuştur. NİLHAN SULTAN markası adı altında " Sultandan" elektronik ticaret sitesinde geleneksel Selçuklu ve Osmanlı ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan Sultan aynı zamanda babaannesi Kösem Sultan hakkında bilgilerini okuyucularıyla paylaştığı "Kadın Padişah Mahpeyker Kösem Sultan” adlı romanın yazarıdır.
İngilizce ve Arapça bilen Nilhan Sultan OSMANOĞLU’nun Hanzade isminde bir kızı ve Mehmed Vahdeddin isminde bir oğlu vardır.