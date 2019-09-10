Osmangazi Köprüsü'nden garanti edilenin yarısı kadar araç geçti: Yine cebimizden ödedik

Osmangazi Köprüsü 82 milyonun belini bükmeye devam ediyor. Yıllık araç garantisi 14 milyon 600 bin olan Osmangazi Köprüsü’nden 3 yılda geçmesi gereken araç 43 milyon 800 bin iken, geçen araç sayısı garanti edilen araç sayısının altında kaldı. Arabası olan da, olmayan da köprü parası ödüyor.

Osmangazi Köprüsü’nden Temmuz 2016 ve Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 3 yıllık dönemde 22 milyon araç geçtiği bildirildi. Köprü için yılda 14 milyon 600 bin (3 yılda 43 milyon 800 bin) araç geçiş garantisi bulunuyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü’ne ilişkin CİMER'e yaptığı başvuruya yanıt verdi.

Buna göre, yıllık araç garantisi 14 milyon 600 bin olan Osmangazi Köprüsü’nde 3 yılda geçmesi gereken araç 43 milyon 800 bin iken, geçen araç sayısı garanti edilen araç sayısının altında kaldı.

Yanıtta, "Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyol Yap-İşlet Devret Projesi'nde; Osmangazi Köprüsü'nün içerisinde bulunduğu 1. kesimin trafik garantisi 40.000 otomobil eşdeğer/gün’dür. 2016 Temmuz’dan 2019 Haziran’a kadar toplam 22.306.468 otomobil eşdeğer araç geçmiştir" denildi.

Son olarak, geçen mart ayında Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3’üncü köprü) ve Osmangazi Köprüsü’nde 2018 yılı geçiş garantileri tutturulamadığı için özel şirketlere en az 1,76 milyar lira ödeneceği açıklanmıştı.

'ARABASI OLAN DA OLMAYAN DA ÖDÜYOR'

AKP’nin başarısızlığının faturasını halkın ödemek zorunda kaldığını söyleyen Adıgüzel, açıklamasında şunları söyledi:

“Yap-İşlet-Devlet modeli, 17 yıllık AKP iktidarının en büyük kaynak israflarından biridir. Mega projeler adı altında yandaşlarını ihya ederken vatandaşın sırtına bindirdikleri yük yetmediği gibi, çocuklarımızın geleceğini de ipotek altına alıyorlar. Hesap yapılmadan verilen garantilerin bedelini vatandaşımız ödüyor. Osmangazi Köprüsü bu örneklerden yalnızca bir tanesi. Açılışından bu yana 3 yıllık dönemde Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısı garanti edilenin çok altında kalmıştır. Osmangazi’de geçmeyen 21 milyondan fazla aracın maliyetini 82 milyon vatandaşımız vergileri ile ödedi, ödemeye de devam edecek. Vatandaşa deniyor ki köprüyü kullan ya da kullanma sen de bu borca ortaksın. Özetle, milletin vergisiyle yandaş müteahhittin kasası dolmaya devam ediyor. AKP zam üstüne zam yapıyor. Doğalgaza, elektriğe, pazara gelen zamların yanında vatandaşlarımız bir de Osmangazi Köprüsü gibi yanlış projelerin faturasını ödüyor. AKP işçiye, memura, emekliye, çiftçiye köylüye çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor” diye konuştu.