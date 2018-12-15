Osmanbey metro durağında raylara düşen kişi yaşamını yitirdi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Düşen kişi, yaşamını yitirdi. Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesi sürüyor

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı. Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey'e kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabildi. Durağa gelenler otobüsler ile götürüldü. Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesi sürüyor.