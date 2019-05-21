Orucun sağlığa yararlı olması şart mı? Yandaş siteyi hekim de ikna edemedi

AKP yandaşı haber sitesi, soL Haber'in sorularını yanıtlayan ve 'Bir hekim oruç hakkında 'zararlı' ya da 'yararlı' gibi kesin yargılarda bulunmamalı' diyen Dr. Eftal Yıdırım'ı hedef seçti. İnternethaber 'tıp dünyasının' oruç tutmanın sağlığa yararlı olduğu görüşünde birleştiğinde ısrarlı.

AKP yandaşı haber sitesi Internethaber, soL Haber'in sorularını yanıtlayan Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Eftal Yıldırım'ı hedef aldı. Dr. Yıldırım'ın "Bir hekim oruç hakkında 'zararlı' ya da 'yararlı' gibi kesin yargılarda bulunulmamalı" cümlesini alıntılayan yandaş site, Dr. Eftal Yıldırım'ın "oruca dil uzattığını" iddia etti.

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Eftal Yıldırım, soL Haber'e yaptığı açıklamada, "Hekimler doğru bildikleri bilimsel bilgileri aktarmak dışında bir tutum almamalıdır. Orucun, normal biyoritmi ve sağlıklı beslenme döngüsünü bozacağı, ancak bunun kişilerin kendi tercihleri olacağı ve sonuçlarına katlanacakları vurgulanabilir. Sorulduğunda, beslenme düzenine etkisi bakımından, ilgili uzmanların kanıta dayalı, bilimsel veriler ışığında yaklaşım gerekliliği vurgulanmalı. Oruç hakkında 'zararlı' ya da 'yararlı' gibi kesin yargılarda bulunulmamalı" demişti.

YANDAŞ SİTE İKNA OLMADI!

Yandaş "gazeteci" Hadi Özışık'ın sahibi olduğu İnternethaber adlı site, soL Haber'de yayımlanan söyleşiyi diline doladı. Dr. Eftal Yıldırım'ın açıklamalarını alıntılayan site, Yıldırım'ı "oruca dil uzatmakla" suçladı.

Yandaş site "Oruca dil uzattı" başlıklı "haber"inde şunları yazdı: "Türk Tabipler Birliği üyesi Dr. Eftal Yıldırım, İslam aleminin ibadetine dil uzattı. Yıldırım tüm tıp dünyasının aksine oruç tutmanın sağlığa zararlı olduğunu söyledi."