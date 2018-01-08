Ortaylı'dan gündeme oturan akademisyene 'Nuh' yanıtı

Nuh'un cep telefonu, insansız hava aracı ve füze kullandığını söyleyen akademisyen Yavuz Örnek'e, İlber Ortaylı'dan yanıt geldi.

Nuh tufanı açıklamalarıyla gündem olan akademisyen Yavuz Örnek'e, İlber Ortaylı'dan yanıt geldi.

"Demek ki kafası ermiyor bu işe. Başka iş yapsın. Bu çok kaba bir şeydir" diyen Ortaylı, "Erich Von Daniken tipi bir şeyi ciddiye de alabilirsin, alamazsın tabi... Bunu kalkıp, tabii böyle bir işi kalkıp da milyonların önünde konuşmak inanılmayacak bir şey. Orada mucizeden bahsedersin, o kadar. Mucizeyi herkes kendine göre... Mucizeyi fizik, kimya ve matematikle temellendirmeye kalkmak eblekliktir. Mucize mucizedir, bir iman işidir.