Ormanlar yanıyor: Eskişehir, Gebze...

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde karaçam ormanında çıkan yangın saatlerdir kontrol altına alınamadı. Yangında 3 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Gebze ve İzmir'de de orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Yapıldak Mahallesi’nde karaçam ormanında akşam 18.00 sularında çıkan yangın saatlerdir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanısıra çevredeki gönüllü gençlerin de küreklerle müdahale etmeye çalıştığı ve 3 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekiplerinin 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ettiği belirtilen yangının ilk açıklamalara göre 5 hektarlık alanda etkili olduğu biliniyor.

GEBZE’DE DE YANGIN

Öte yandan Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Eskihisar Mahallesi Sungurca mevkiinde bulunan ormanlık alanda da üç farklı noktada başladığı belirtilen yangına Gebze, Darıca ve Çayırova itfaiyelerinden gelen ekiplerin müdahale ettiği bildirildi.

Akşamüstü saatlerinde de İzmir Bayındır'da zeytin ağaçları ve meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede yangın çıkmıştı.

