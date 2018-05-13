Orhan Aydın: Kurtulmanın yolu yalnızca düzeni değiştirmekten geçiyor

24 Haziran seçimlerine “Bu Düzen Değişmeli Platformu”nun adaylarıyla gireceğini duyuran Türkiye Komünist Partisi, İstanbul 2. Bölge'de yapılacak çalışmalar öncesinde hazırlık toplantısı yaptı.

24 Haziran seçimlerine “Bu Düzen Değişmeli Platformu”nun adaylarıyla gireceğini duyuran Türkiye Komünist Partisi çalışmalarına seçim bölgelerinde yaptığı toplantılarla devam ediyor.

İstanbul 2. Bölge'de yapılacak çalışmalar öncesinde yapılan hazırlık toplantısına çok sayıda yurttaş ilgi gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını TKP üyesi Esin Saraçoğlu yaptı. Seçime girme hakkı gasp edilen TKP'nin 24 Haziran'a yaklaşımına ve seçim sürecinde nasıl bir çalışma tarzı benimseyeceğine ilişkin konuşan Saraçoğlu, komünistlerin dostlarıyla beraber uygun araçlarla bıkmadan usanmadan çalışacağını dile getirdi.

TKP EMEKÇİLERİN ELİNİN BU KİRE BULAŞMASINI ÖNLEMEK ZORUNDA

Sermaye sınıfının alternatif arayışında olduğunu belirten Saraçoğlu düzen partilerinin programlarının birbirinden farksız olduğuna ve düzen içi çekişmelerle halkın tepkisinin soğurulduğuna işaret etti. Halkın Erdoğan'a ve AKP iktidarına haklı bir öfke duyduğunu ancak bu öfkenin kaynaklarının düzen partileri eliyle unutturulduğunu ve çözüm olarak "Ne olursa olsun, Erdoğan gitsin" tavrının bu ülkenin ilerici insanları tarafından kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Saraçoğlu “Biz insanlara örgütlü etkinliğimizle gerçekleri anlatacağız. Komünistler bunu yaparlar, yapmalılar. 15 yıldır ülkeyi görülmemiş bir karanlığa sürükleyen iktidarın gitmesini biz de istiyoruz. Fakat bunun kolay yoldan ve üzerimize düşeni gerçekleştirmeden olmasını dilemenin çok tehlikeli bir şey olduğunun da farkındayız. Bu hazırcılık emeğiyle geçinen ve ülkenin kurtuluşu elinde olan insanların ellerini kirletiyor. Emekçilerin elinin bu kire bulaşmasını önlemek görevimiz. Ne olursa olsuncu”lara “Peki kavgaya hazır mısın?” diye soracağız. Örgütlenmeye davet edeceğiz. Çünkü Erdoğan büyük bir sorun ve sorunumuz Erdoğan'dan ibaret değil. Sorunumuz yağma ekonomisi, gericilik ve bağımlılık. Sorunumuz gemisini tüm bunlarla yüzdüren sermaye sınıfı.” diye konuştu.

KOMÜNİSTLERİN GÖREVİ İŞÇİ SINIFININ İKTİDARINI BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRMAK

Başkanlık seçimlerini gayrı meşru ilan edenlerin, oylar çalındığında oylarınızın takipçisiyiz diyenlerin şu anda aday yarıştırdığını söyleyen Saraçoğlu bunun siyaseten ahlaksızlık, ilkesizlik, omurgasızlık olduğunu ifade etti.

Seçimlere girme hakkı gasp edilen TKP'nin, emekçilerin siyaset alanını daraltan hukuksuz uygulamalara başından beri karşı çıktığını ve bunun TKP'nin parlamenter sisteme düşkün olmasından kaynaklanmadığını belirten Saraçoğlu komünistlerin işinin işçi sınıfının iktidarını bir adım daha yaklaştırmak olması gerektiğini vurguladı.

TKP'nin bu seçimlere “Bu Düzen Değişmeli” diyen bağımsız adaylarla katılacağını ve kapı kapı dolaşarak sosyalizm seçeneğinin emekçi halka anlatılacağını sözlerine ekledi.

Saraçoğlu şöyle konuştu: “Okulu imam hatipleştiren öğrencinin velisini, her gün arkadaşları iş cinayetine kurban giden işçiyi, mobbinge uğrayan banka çalışanını, okulu elinden alınan üniversite öğrencisini, grev yasağını tanımayan metal işçisini nasıl örgütlüyorsak seçimleri de aynı misyonla göğüsleyeceğiz. Bugün TKP başkanlık seçimlerinde de bu misyonla insanları geçersiz oy kullanmaya çağırıyor. Sandığa gidip bu adaylar bizim adayımız değil, bu adaylar düzeni temsil ediyor ve biz bu düzenin dışında bir şey istiyoruz diyeceğiz.”

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ PLATFORMU ADAYI: ORHAN AYDIN

Saraçoğlu'nun konuşmasının ardından “Bu Düzen Değişmeli Platformu” İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olan Orhan Aydın söz aldı.

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi belirten Aydın yeraltı ve yerüstü kaynakları yağmalanmış bir ülkenin yurttaşlarının karşısına bu düzenin temsilcilerinin bir çetelemece oyunuyla çıktıklarını ifade etti. Her iki tarafın da birbirinden sağcı, birbirinden gerici birbirinden amerikan uşağı olduğunu söyleyen Aydın, düzen partilerinin ilkesiz, ahlaksız ittifak anlayışını emekçi halkın elinin tersiyle itmesi gerektiğini vurguladı.

BİZİ HESABA KATMAYANLAR YANILIYORLAR

Aydın şöyle konuştu: ”Bu ülkenin yurtseverlerini, komünistlerini, aydınlarını ve ilericilerini unutanlar güçsüz olduğumuzu sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bu coğrafyanın Nazımların, Bedrettinlerin, Deniz Gezmişlerin, Behice Boranların coğrafyası olduğunu onlara hatırlacağız. Şimdi sözümüzü söylemenin zamanı. Bu çürümüşlükle nereye kadar gidebiliriz? Tepeden tırnağa yağmaladıkları ülkemizi ellerinden alacağız. 2023 dedikleri süreç onların istedikleri gibi yaşanırsa hiç kimsenin geleceği yok. İşçilerin, emekçilerin örgütlenme hakları yok ediliyor. Dinci gericilik hayatın her alanında egemen oluyor. Buradan kurtulmanın yolu yalnızca düzeni değiştirmekten geçiyor. Bizi hesaba katmayanlar yanılıyorlar.”

Gerici iktidardan hesabı yalnızca bu düzen değişmeli diyenlerin sorabileceğini ifade eden Aydın “Diktatörün biri gider uşakları kalır demeyeceğiz. Asıl korkuları budur. Asıl hesap da budur. İttifak dedikleri sistemin sürmesine hizmet ediyor. Biz ise Erdoğan gitsin, işçiler gelsin, aydınlar gelsin, kadınlar gelsin, sanatçılar gelsin, kadınlar gelsin istiyoruz. Biz sosyalizmin bayrağıyla yola çıktık ve bu ülkenin en doruğunda dalgalandırana kadar da mücadele edeceğiz.Ben TKP üyesiyim. Açıkça seçime girmemizi yasakladılar. TKP'li bir sanatçı olarak “Yaşasın TKP. Yaşasın sosyalizm. Yaşasın işçilerin, emekçilerin, kadınların, öğrencilerin, aydınların birliği” demek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.