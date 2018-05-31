Orhan Aydın, Cübbeli Ahmet'in şikayetiyle hakim karşısına çıktı

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 2. bölge milletvekili adayı ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, 'Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkarılsın' diyen Cübbeli Ahmet Hoca'ya tepki göstererek 'Susturun bu soysuz iti' dediği gerekçesiyle Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İstanbul 2. bölge milletvekili adayı ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın, 2016 yılında "Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkarılsın" diyen Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'ye tepki göstererek Twitter'da "Susturun bu soysuz iti" dediği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Orhan Aydın'a destek veren Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun 1. bölge adayı Aydemir Güler ile 3. bölge adayı Atakan Boyoğlu da katıldı.

Orhan Aydın savunmasında, "Şikayetçi şahsı ben ilk kez Levent Kırca'nın televizyon skecinde tanıdım. Sonrasında tüm ülke bu şahıs hakkında onlarca haber okudular. İnsanların inançlarını kullanarak bunun üzerinden ticaret yapan bir simsarla karşı karşıya olduğumuzu anladık. İsmailağa adlı cemaatin bir yürütücüsü olduğunu öğrendik. Türk Dil Kurumu sözlüğünde soysuzun, soyu tükenmiş, yozlaşmış, toplumsal olarak kötüye giden anlamlarına geldiğini görüyoruz. Yanmayan kefen, yangından ve depremden koruyan su satan bu şahsa 'soysuz it' kelimelerini kullandım. Suçsuzum, beraatıma karar verilmesini talep ederim" dedi.

Duruşma, şikayetçi Cübbeli Ahmet'in duruşmaya çağrılmasına ve duruşmanın 4 Aralık 2018 gününe ertelenmesine karar verildi.

Duruşma sonrasında soL Haber'e konuşan Orhan Aydın, "Ben aslında duruşmada her şeyi söyledim. Karşımızda din duygularını sömürerek ticaret yapan bir tüccar var. Yanmaz kefen satıyor, yangından ve depremden koruyan su satıyor. Böyle bir şahsa evet ben soysuz it dedim. Doğrudur. Son 16 yıldır tarikat ve cemaatlere tanınan imtiyazlar, gericiliğin şahlanmasına neden oldu ve bunu tarikatlar, cemaatler ancak AKP hükümetiyle işbirliği yaparak becerebildiler. Suçsuzum ben. Suçsuz olduğum için de beraatımı istedim" dedi.