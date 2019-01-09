Onyedi Eylül Üniversitesi'nde inşaat için yüzlerce ağaç kesildi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Koyunculuk Araştırma Enstitüsü arasında kalan bölgede Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılacak öğrenci yurdu inşaatına alan açmak için yüzlerce ağaç kesildi. Yurt inşaatı ihalesini kazanan şirket tarafından ağaçların kesilmesine yöre halkı tepki gösterdi. TKP Bandırma ilçe örgütü de, 'Doğayı katleden, ağaçları kesen bu düzen değişecek' açıklaması yaparak mücadele çağrısında bulundu.

Bakıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesi, büyük bir ağaç katliamına sahne oldu.

Üniversite yerleşkesi ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü arasında kalan bölge bir süre önce Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devredilmişti. Öğrenci yurdu inşaatı, ihaleyle bir şirkete verildi. Bu şirket, geçen hafta sonu inşaata alan açmak için ağaç kesimine başladı. 250 civarında ağacın kesildiği, kesime devam edildiği, inşaat başlayana kadar kesilen ağaç sayısının 350'ye ulaşacağı öğrenildi.

Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı da, ağaç kesimini doğrulayarak, "Bu yurdu KYK yapacak. Bizimle ilgisi yok. Yurt binası olduğu için, bölgenin orman alanı olmamasından dolayı ağaç kesimine izin verdik. Ancak ağaçları biz kesmedik. İnşaatı yapacak olan şirket kesti. Yasalara aykırı değilse ve hizmet amacına yönelikse, ağaç kesimine izin veriyoruz" dedi.

Yöre halkı yüzlerce ağacın kesilmesine tepki gösterdi.

TKP İLÇE ÖRGÜTÜ: BU KATLİAMA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bandırma ilçe örgütü de bir açıklama yaparak, ağaç katliamına tepki gösterdi.

"Doğayı katleden, ağaçları kesen bu düzen değişecek" başlıklı açıklamada şöyle denildi: