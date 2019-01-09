Onyedi Eylül Üniversitesi'nde inşaat için yüzlerce ağaç kesildi

Bakıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesi, büyük bir ağaç katliamına sahne oldu.
Üniversite yerleşkesi ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü arasında kalan bölge bir süre önce Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devredilmişti. Öğrenci yurdu inşaatı, ihaleyle bir şirkete verildi. Bu şirket, geçen hafta sonu inşaata alan açmak için ağaç kesimine başladı. 250 civarında ağacın kesildiği, kesime devam edildiği, inşaat başlayana kadar kesilen ağaç sayısının 350'ye ulaşacağı öğrenildi.
Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı da, ağaç kesimini doğrulayarak, "Bu yurdu KYK yapacak. Bizimle ilgisi yok. Yurt binası olduğu için, bölgenin orman alanı olmamasından dolayı ağaç kesimine izin verdik. Ancak ağaçları biz kesmedik. İnşaatı yapacak olan şirket kesti. Yasalara aykırı değilse ve hizmet amacına yönelikse, ağaç kesimine izin veriyoruz" dedi.
Yöre halkı yüzlerce ağacın kesilmesine tepki gösterdi.
TKP İLÇE ÖRGÜTÜ: BU KATLİAMA SESSİZ KALMAYACAĞIZ
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bandırma ilçe örgütü de bir açıklama yaparak, ağaç katliamına tepki gösterdi.
"Doğayı katleden, ağaçları kesen bu düzen değişecek" başlıklı açıklamada şöyle denildi:
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ‘ne ait yurt için ayrılmış araziye, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu 1.000 kişilik öğrenci yurdu ihalesi sonucu arazi üzerinde 350-400 adet genç ağaçlar katledilmiştir! Bu katledilişe karşı doğabilecek her türlü tepkiyi azaltmak için Üniversite final sınavlarından sonra ve zorlu hava şartlarına rağmen kesilmesinin nedenlerini çok iyi biliyoruz. Elbette manidardır ve şaşırtıcı değildir.
Her geçen gün yeşil alanların azaldığı, sermaye tarafından ranta ve talana maruz bırakılan Bandırma bölgesinde ki şehir planlamasının eksikliği, park bahçe, alanlarının azlığı üzerine yapılan bu katliamlar halkımız tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır. Yakın zamanda çocuklarımıza, geleceğimize diktirdiğimiz ağaçların katledildiğini şimdi nasıl açıklayacaksınız?
Durum ne olursa olsun mevcut zemin araştırması yapılmadan, 350-400 ağacın dikili olduğu araziye neden ve nasıl yurt imarı verilebilmektedir. Bandırma Bölgesinde mevcut düzenin yarattığı kriz neticesinde birçok yarım kalan ve atıl durumdaki binalar varken katledilen her ağacın hesabını soracağız ve takipçisi olacağız.
Ağaç kesim işlemlerine derhal son verilmelidir. Bandırma Belediyesi imar durumunda yurt alanı olarak gösterilen bölge ormanlık alana çevrilmeli, kesilen ağaçların yenilerinin ekimine başlanmalıdır. Üniversite çevresi ağaçlandırma alanları arttırılmalıdır. Yerleşim bölgesindeki betonlaşma anlayışı üniversitelerden uzaklaştırılmalı öğrencilerin nefesi kesilmemelidir.
Türkiye Komünist Gençliği olarak konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyor, Üniversite yönetimi ve Belediyenin sessiz kalmasına karşın, buradan tüm bölge halkını, üniversite öğrencilerini tepkilerini göstermeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz!