Önüne istifa mektubu konulan özel okul öğretmenleri ne yapmalı? Patronların Ensesindeyiz Ağı açıkladı

İçinde bulunduğumuz günlerde özel okul öğretmenlerinin sözleşme yenilemeleri yapılıyor. Bu sıralar pek çok öğretmen hak kayıplarına uğradı, bir kısmı işsiz kaldı. Patronlar öğretmenleri hukuki temeli olmayan çalışma koşullarına zorluyor. Kabullenmeyen öğretmenler İşten ayrılmaya zorlanırken, istifa mektupları imzalatılıyor. Patronların Ensesindeyiz, bu konuda bir rehber yayınlayarak öğretmenlere yol gösterdi.

Özel okul öğretmenleri için yeni dönem sözleşmelerinin yapıldığı günlerdeyiz. Öğretmenlerin hakları gasp ediliyor ve bir kısmı istifa mektubu doldurmaya zorlanıyor. Doğa Koleji gibi kurumlarda maaşların ödenmemesi örnek gösterilerek zam yapılmıyor ve daha uzun sürelerde çalışma dayatılıyor. Kriz var diye öğretmenlerin işsiz kalmayla tehdit edilmesi, sözleşmelerini iyileştirmek isteyen öğretmenler gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı özel okul öğretmenlerinin istifa mektubu oyununa gelmemesi için böyle bir durumda nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair bir açıklama yaptı, yapılacakları sıraladı.

Buna göre, özel okul öğretmenleri istifa dilekçelerini imzalamayıp, kendileri durumlarını anlatan yeni dilekçe yazmalı.

PE Ağı içinde kurulan Özel Okul Öğretmen Dayanışması'nın, konuyla ilgili tüm özel okul öğretmenlerini bilgilendiren açıklaması şöyle:

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İSTİFA MEKTUBU OYUNUNA GELMEYİN

Özel okul öğretmenleri sözleşme yenileme sürecinde çeşitli hukuksuzluklarla karşılaşmaya devam etmekte.

Patronlar, maaşlarını zamanında ödemeyen Doğa Koleji gibi kurumları örnek göstererek öğretmenleri zam almaksızın ve daha uzun sürelerle çalışmaya zorluyorlar.

Şartlarında iyileştirme isteyen, asgari geçim indiriminin net maaşlarına dahil edilmesine itiraz eden, sözleşmesini okuduktan sonra istemediği koşulların çıkarılmasını isteyen, sözleşmeye kayıt yazan öğretmenler; gerekçe gösterilmeksizin veya performans düşüklüğü gibi bahanelerle işten çıkarılmakla tehdit ediliyor.

Sözleşmeleri esasen patronların isteği üzerine yenilenmeyen öğretmenlere; “MEB’e bildirmek zorunluluğu” gerekçe gösterilerek istifa dilekçesi imzalatılmak isteniyor…

SÖZLEŞMESİ KENDİ İSTEĞİ OLMAKSIZIN YENİLENMEYEN ÖĞRETMENLERİN İSTİFA DİLEKÇESİ VERME ZORUNLULUĞU YOKTUR!

İstifa dilekçesi vermek, kıdem tazminatı hakkınızdan vazgeçmeniz anlamına geldiğinden; patron türlü bahanelerle sizi istifa dilekçesi vermeye zorlayabilir.

Sözleşmeniz sizin iradeniz dışında yenilenmiyorsa; istifa dilekçesi verilmemelidir!

Çünkü kendi isteğinizi yansıtmayan istifa dilekçesi, tazminatınızı patrona bağışlamak anlamına gelecektir.

Sözleşmesi kendi isteği dışında yenilenmeyen öğretmenler, istifa dilekçesi vermek yerine aşağıdaki dilekçeyi kimlik ve işyeri bilgileriyle birlikte noter vasıtasıyla veya telgraf çekmek suretiyle işyerine göndererek haklarını koruyabilirler:

“ Sayın Muhatap …………………(Buraya sözleşme yapmaya yetkili kurum ve temsilci bilgileri yazılmalıdır)

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında da kurumunuzda öğretmen olarak görev yapmak istediğimi bildirdiğim halde sözleşmem tarafınızca sebep gösterilmeksizin yenilenmemiştir. Üstelik durum böyle olduğu halde sanki ben işten ayrılmak istiyormuşum gibi istifa dilekçesi vermem istenmiştir. Oysa benim iradem istifa etmek yönünde değildir.

Sözleşmem tarafınızca sebep gösterilmeksizin yenilenmemiş olduğundan; mevcut sözleşmemin bittiği tarihte fazlaya dair başvuru haklarım saklı kalmak üzere içeride kalan tüm ücret ve tazminat haklarımın hesaplanarak aşağıda bildirdiğim IBAN hesabıma ödenmesini, aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.

İsim/Soyisim/TC Kimlik No/İmza

Adres ve IBAN no”

Karşılaştığınız hak ihlallerini bildirmek ve olası sorularınız için dayanışma ağımıza ulaşabilirsiniz!

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN DAYANIŞMASI