Önemli iddia: Bahçeli ile Erdoğan restleşti...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir dönem danışmanlığını yapan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'dan gündeme ilişkin önemli bir iddia geldi.

Bugünkü yazısına "Bahçeli ile Erdoğan restleşmiş" başlığını atan Takan, kulislere dayandırdığı yazısında restleşmenin perde arkasını yazdı.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında MHP'li vekillerin AKP'ye yönelik eleştirilerinin arkasında Bahçeli-Erdoğan restleşmesi olduğunu ifade eden Takan yazısında şu ifadelere yer verdi:

Evet, okurken gözlerinize inanamayacaksınız ama Doktor Devlet Bahçeli seçim barajını düşürmemekte ısrar eden Erdoğan'a "düşüreceksiniz" resti çekmiş!.. Barajın yüzde 7'ye düşürülmesi ve ittifaklara imkan tanınması için saray ile Balgat arasında alt kanallarda yürütülen pazarlıklarda tıkanıklık meydana gelince Bahçeli'nin resti Erdoğan'a iletildi. Reste, saray ise "Milletvekili sayısını sizin için 550'den 600'e çıkardık ve listelerimizde yer vereceğimizi söyledik. Siz bilirsiniz, o zaman eskiye döner seçime parlamenter sistem ile gideriz" karşılığını verdi. Bu ne demek?.. Referandumun sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'nin devreye girmesi demek... Baskın erken seçimde bir KHK düzenlemesiyle daraltılmış bölge ve MHP'nin baraj altında kalmasının mutlak olması demek...

Sağlam kaynaklardan ulaştığım bu kulis bilgilerini saray kaynakları da doğruladı. Aynı kaynaklar, önümüzdeki yıl 15 Temmuz etkinliklerinin 1 hafta önce başlatılması için bürokrasiye "hazırlıklarınızı en etkin olacak şekilde bugünden yapın" talimatlarının şimdiden verildiğini kaydetti. Bir saray danışmanı "seçimleri 15 Temmuz 2018'de yaptığımızda bize en az artı 3 getirir. Seçim kampanyamızı da tekrar 'başkanlık sistemini verin' üzerine kurarız" dedi.

Koltuk bekasını korumak uğruna zikzaklarıyla malum Doktor Bahçeli, bir gün çıkıp da "memleket bekası"nı bahane ederek tekrar Erdoğan'a çakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Burası Türkiye... Olmaz olmaz!..